المرور بغزة: إغلاقات في مختلف المناطق بسبب أعمال صيانة على الطريق

وقالت إدارة المرور: "هناك أعمال تطوير و تأهيل في منطقة بني سهيلا شارع القدس من دوار بني سهيلا الداخلي حتى 500 متر شرقاً، وسيكون هناك إغلاق كلي للشارع مع تحويل الطريق".



ولفتت إلى وجود أعمال متوقفة على شارع صلاح الدين في منطقة معن بالقرب من التحلية وستغلق بشكل جزئي.



وأضافت: "هناك أعمال خط تصريف مياه الأمطار للشارع الواصل بين دوار بني سهيلا، ودوار أبو حميد، وسيكون هناك إغلاق جزئي وسيتم تحويل الطريق".





رفح

ولفتت إلى استمرار أعمال حفريات بنية تحتية في محافظة رفح على شارع صلاح الدين الغربي من مفترق خربة العدس (محطة تمراز) حتى معرض الشروق، وسيكون هناك إغلاق بشكل جزئي.

وأوضحت المرور أن هناك استمرار لأعمال إزالة برج الجوهرة على مفترق ضبيط، داعيةً المواطنين للتحرك عبر ممرات المشاة حفاظاً على حياتهم، ومنعاً لإعاقة الأعمال في المكان.وبيّنت إدارة المرور وجود أعمال "تزفييت" في محافظة غزة على شارع صلاح الدين بين الهندسية وأبو جراد بطول 120 متر المسار الغربي بجانب حجر الجبهة على بعد 50 سم، وسيكون فيها إغلاقاً جزئياً.وأشارت إلى أن هناك أعمال تطوير و تأهيل في منطقة حي الأمل من شارع القسام جنوباً حتى شارع البركة شمالاً، وسيكون هناك إغلاق كلي للشارع مع تحويل الطريق.