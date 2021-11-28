الإمارات: الإفراج عن 870 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ50

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، أمراً بالإفراج عن 870 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، فقد تكفل الرئيس الإماراتي بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة.وتأتي هذه "المكرمة من رئيس الدولة في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح ومنحهم فرصة التغيير نحو الأفضل والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم وإعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم"، وفق (وام).