دولي

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة وأكثر من 261 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا)

عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة وأكثر من 261 مليون إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم إلى  إلى أكثر من 261 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.2 مليون وفاة، وفق جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية).

ووفق  لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 261.026.727، وإجمالي الوفيات 5.194.398، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 776.517 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.201.840.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ614.186 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 22.076.863.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 467.933 وإجمالي إصابات    34.563.749.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.614 وإجمالي إصابات 3.879.836. 

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 266.337 وإجمالي إصابات 9.370.694.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 201.071 وإجمالي إصابات 2.232.749.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 145.167 وإجمالي إصابات 10.165.779.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.807 وإجمالي إصابات 4.255.672.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.627 وإجمالي إصابات4.994.891.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.549 وإجمالي إصابات 6.105.101.

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