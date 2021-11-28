شؤون فلسطينية

حالة الطرق صباح اليوم الأحد في شوارع غزة

حالة الطرق صباح اليوم الأحد في شوارع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الأحد، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت إدارة المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأشارت إلى استمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

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