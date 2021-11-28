الصحة المصرية: تسجيل 68 حالة وفاة و931 إصابة جديدة بـ(كورونا)



وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى السبت، هو 355767 من ضمنهم 295434 حالة تم شفاؤها، و 20305 حالة وفاة، وفق موقع الوزارة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).



وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء السبت، عن تسجيل 68 وفاة و931 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).