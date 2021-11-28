هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران





رام الله - دنيا الوطنضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، ضواحي مدينة آرين شهر التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران.وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر، و55 كم من مدينة سه قلعة، و58 كم من مدينة قاين.وأضاف المركز أن الزلزال وقع في الساعة الخامسة و8 دقائق بالتوقيت المحلي (الواحدة و38 دقيقة فجر الأحد بتوقيت غرينتش).وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وقع الزلزال على عمق 2 كيلومتر، فيما لم ترد تقارير بشأن خسائر مادية أو بشرية.