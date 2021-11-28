دولي

الصحة العالمية توضح لهذا السبب ظهر متحور "أوميكرون" المثير للقلق

الصحة العالمية توضح لهذا السبب ظهر متحور "أوميكرون" المثير للقلق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يتزايد القلق حول العالم إزاء المتحور الجديد لفيروس (كورونا) "أوميكرون"، وتستنفر السلطات في جميع الدول لمواجهته، مع تسجيل إصابات في بعض الدول الأوروبية لأشخاص قادمين من جنوب إفريقيا، فيما أعلنت دول عدة تعليق الرحلات معها ومع دول إفريقية مجاورة.

وشرحت منظمة الصحة العالمية، في عدة تغريدات على حسابها الرسمي في (تويتر)، الأسباب التي أدت وما زالت تؤدي لظهور متحورات من فيروس (كورونا)، منها عدم المساواة في توزيع اللقاحات مما يتسبب في المزيد من العدوى والانتشار لـ(كوفيد-19).

وقالت الصحة العالمية: "بالتالي المزيد من الوفيات، مما يعني وجود فرص هائلة أمام فيروس (كورونا )ليتحور مجدداً، ما يؤدي بدوره إلى الخلل الاقتصادي والاجتماعي.

وطالبت المنظمة الأممية بضرورة وضع حد لعدم المساواة في توزيع اللقاحات من أجل القضاء على الفيروس الذي يؤرق العالم.

وفي تغريدة أخرى، قالت الصحة العالمية إن ظهور متحور "أوميكرون" الجديد المثير للقلق، يعكس أهمية تسريع عمليات التوزيع العادل للقاحات، مع أهمية تطعيم كل العاملين الصحيين وكبار السن والآخرين المعرضين للعدوى، والذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح إلى الآن.

وفي تغريدة ثالثة، أشارت المنظمة الأممية إلى أن اللقاح يمكن أن يقي الشخص من الأعراض الخطيرة لـ(كوفيد-19)، وبالتالي يحميه من خطر الوفاة بالفيروس.

ويعد "أوميكرون" متحور مقلق صنفته منظّمة الصحّة العالميّة، الجمعة الماضية ، بأنه المتحوّر الجديد لـ(كوفيد-19) الذي رُصد أوّل مرّة في جنوب إفريقيا على أنّه مقلق.

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