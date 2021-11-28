تعرف على أخر تطورات الحالة الجوية في فلسطين

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 24-16 25-17 25-14 بيت لحم 24-16 25-17 25-14 رام الله والبيرة 23-15 24-16 24-13 طولكرم 26-17 28-18 28-17 نابلس 25-16 26-17 26-15 قلقيلية 26-17 28-18 28-17 جنين 28-16 28-17 28-16 سلفيت 24-16 24-17 24-16 طوباس 29-16 29-17 29-16 روابي 25-16 26-17 26-16 الخليل 23-15 23-16 23-13 غزه 27-19 29-20 29-19 أريحا 33-19 33-20 33-19 خانيونس 27-19 29-20 29-19 الأغوار الشمالية 31-17 31-18 31-17 رفح 28-18 30-19 30-18

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الأحد، معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2021/11/29 يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2021/11/30 يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2021/12/01 تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق ،الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات نشطة احيانا والبحر مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي