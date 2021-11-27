ماذا قال الرئيس الأمريكي عن متحور (كورونا) الجديد "أوميكرون"؟





وأدى اكتشاف باحثين في 23 تشرين الثاني/نوفمبر للمتحورة متعددة الطفرات إلى حالة من الهلع في العالم ما أدى لإلغاء كثير من الرحلات الجوية.





وفيما وصفت منظمة الصحة العالمية المتحورة بأنها "مصدر قلق"، يحاول العلماء تحليلها لفهم سلوكها وأثر اللقاحات عليها.



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن "ما نعرفه عن سلالة (أوميكرون) أنها تثير قلقاً كبيراً وتنتشر بسرعة".وأضاف: أن "إدارتي ستتحرك بصورة تدريجية لمواجهة المتحور (أوميكرون)، وفق ما نقلت قناة (العربية).وكانت وكالة (رويترز) للأنباء، نقلت بأن الولايات المتحدة، حذرت رعاياها من السفر إلى ثماني دول في جنوبي القارة الإفريقية.يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا اليوم السبت عن رصد أولى حالات الإصابة بمتحورة "أوميكرون" وهي السلالة الجديدة لفيروس (كورونا) والتي ظهرت في جنوب أفريقيا.