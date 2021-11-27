دولي

إسرائيل: تصنيف القارة الأفريقية "حمراء" ما عدا هذه الدول

إسرائيل: تصنيف القارة الأفريقية "حمراء" ما عدا هذه الدول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه بسبب متحور (كورونا) الجديد، تم تصنيف جميع دول القارة الأفريقية على أنها دول حمراء باستثناء مصر والمغرب وليبيا والجزائر وتونس.

وأضافت القناة أنه "تم حظر الرحلات الجوية إليها"، مشيرة إلى أن القائمة قد تتوسع في الأيام المقبلة، كما تستعد شركات الطيران لموجة من إلغاء الرحلات.

في سياق متصل، قال عضو (كنيست)، موشيه أربيل، من حزب (شاس): إن إسرائيل لم تدرج المغرب ومصر في قائمة الدول الحمراء حتى لا تعزل وزير الجيش، بيني غانتس العائد من المغرب، ووزيرة الطاقة كارين إلهرار التي عادت من مصر.

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