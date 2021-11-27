إسرائيل: تصنيف القارة الأفريقية "حمراء" ما عدا هذه الدول

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه بسبب متحور (كورونا) الجديد، تم تصنيف جميع دول القارة الأفريقية على أنها دول حمراء باستثناء مصر والمغرب وليبيا والجزائر وتونس.وأضافت القناة أنه "تم حظر الرحلات الجوية إليها"، مشيرة إلى أن القائمة قد تتوسع في الأيام المقبلة، كما تستعد شركات الطيران لموجة من إلغاء الرحلات.في سياق متصل، قال عضو (كنيست)، موشيه أربيل، من حزب (شاس): إن إسرائيل لم تدرج المغرب ومصر في قائمة الدول الحمراء حتى لا تعزل وزير الجيش، بيني غانتس العائد من المغرب، ووزيرة الطاقة كارين إلهرار التي عادت من مصر.