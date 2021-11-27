طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين









كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.



















وعلى المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غدٍ الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

رام الله - دنيا الوطنتعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الاثنين (29 نوفمبر).