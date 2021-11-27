شؤون فلسطينية

حماس تصدر بياناً بشأن توقيع المغرب اتفاقيات أمنية مع إسرائيل

حماس تصدر بياناً بشأن توقيع المغرب اتفاقيات أمنية مع إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بشدة، توقيع المغرب العديد من الاتفاقيات سيما العسكرية والأمنية مع الاحتلال، "الأمر الذي لا يمكن تبريره تحت أي أهداف أو ذرائع مهما كانت".

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المصالح الاستراتيجية لأمتنا العربية والمغرب جزء منها، "لا يمكن أن تتحقق بالتحالف مع عدو الأمة وعدو شعبنا الفلسطيني الذي يرتكب الجرائم والانتهاكات اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق شعوب المنطقة".

وشددت على أن مكانة المغرب التاريخية ودور شعبه المعهود تجاه فلسطين والقدس "لا يمكن أن يستقيم مطلقا مع التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني والإسهام في دمجه في المنطقة، وإن استقبال المغرب لمجرم الحرب الصهيوني بيني غانتس الذي لطالما افتخر بقتل العرب والفلسطينيين من النساء والأطفال، وقصف البيوت وتدميرها على رؤوس ساكنيها، وحصاره قطاع غزة، وسرقة الأرض الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، خطيئة كبرى بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ويتنافى تماما مع إرادة الأمة والموقف القومي الأصيل للشعب المغربي الرافض بمجمله لأي علاقة أو اتفاقيات مع العدو الصهيوني".

وقالت حماس: إن "هذه الانتكاسة نحو العدو وعقد الاتفاقية الأمنية والعسكرية وغيرها معه، لن تؤدي سوى إلى استباحة السيادة العربية المغربية، وإلى مزيد من سفك دماء الشعب العربي الفلسطيني، وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أرضه ومقدساته، والتنكر لحقوقه في الحرية والعودة والاستقلال".

وطالبت الحركة النظام الحاكم في المغرب بـ "العودة عن خطواته عاجلا، وقطع علاقته مع الكيان الصهيوني، والاستجابة لتطلعات شعوبنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب المغربي الشقيق، والعمل مع الدول العربية والإسلامية كافة على محاصرة هذا الكيان وعزله وفضح جرائمه، ودعم صمود شعبنا وتعزيزه في مواجهة الاحتلال ومشاريعه ومخططاته حتى إنهاء وجوده على أرضنا الفلسطينية، واسترداد كل حقوق شعبنا المسلوبة غير منقوصة".

أخبار ذات صلة

عياش يدين توقيع الاتفاق العسكري ما بين حكومة الاحتلال والسلطات المغربية

عياش يدين توقيع الاتفاق العسكري ما بين حكومة الاحتلال والسلطات المغربية

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين

الأردن: قرار برفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى إلى 400%

الأردن: قرار برفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى إلى 400%

سعد يدعو العمال للحذر من متحور (كورونا) الجديد

سعد يدعو العمال للحذر من متحور (كورونا) الجديد

مجدلاني برسالة للحزب الشيوعي العراقي: نتطلع لبناء علاقات ثنائية لتعزيز النضال المشترك

مجدلاني برسالة للحزب الشيوعي العراقي: نتطلع لبناء علاقات ثنائية لتعزيز النضال المشترك

جيش الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني تسلل من جنوب القطاع نحو الغلاف

جيش الاحتلال يعلن اعتقال فلسطيني تسلل من جنوب القطاع نحو الغلاف

هنية: الأسرى الأربعة من جنود الاحتلال لن يروا الشمس حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بالحرية

هنية: الأسرى الأربعة من جنود الاحتلال لن يروا الشمس حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بالحرية

بيت لحم: الإعلان عن رسالة أعياد الميلاد المجيدة

بيت لحم: الإعلان عن رسالة أعياد الميلاد المجيدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عياش يدين توقيع الاتفاق العسكري ما بين حكومة الاحتلال والسلطات المغربية

عياش يدين توقيع الاتفاق العسكري ما بين حكومة الاحتلال والسلطات المغربية

سعد يدعو العمال للحذر من متحور (كورونا) الجديد

سعد يدعو العمال للحذر من متحور (كورونا) الجديد

مجدلاني برسالة للحزب الشيوعي العراقي: نتطلع لبناء علاقات ثنائية لتعزيز النضال المشترك

مجدلاني برسالة للحزب الشيوعي العراقي: نتطلع لبناء علاقات ثنائية لتعزيز النضال المشترك

بيت لحم: الإعلان عن رسالة أعياد الميلاد المجيدة

بيت لحم: الإعلان عن رسالة أعياد الميلاد المجيدة

البرغوثي: عدم توفير اللقاحات للجميع هو سبب فشل مواجهة (كورونا)

البرغوثي: عدم توفير اللقاحات للجميع هو سبب فشل مواجهة (كورونا)

&#34;النضال الشعبي&#34; تبعث رسالة للأحزاب السياسية الصديقة بالعالم باليوم الدولي للتضامن مع الفلسطينيين

"النضال الشعبي" تبعث رسالة للأحزاب السياسية الصديقة بالعالم باليوم الدولي للتضامن مع الفلسطينيين

المجموعتان العربية والإسلامية في &#34;البرلماني الدولي&#34; تتبنيان بنداً حول الدعم البرلماني العالمي للفلسطينيين

المجموعتان العربية والإسلامية في "البرلماني الدولي" تتبنيان بنداً حول الدعم البرلماني العالمي للفلسطينيين

وزير الخارجية الأردني ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس الفلسطيني

وزير الخارجية الأردني ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس الفلسطيني

منوعات

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

يعاني حالة نفسية سيئة.. ابنة الفنان رشوان توفيق تطلب الحجر على أمواله

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

شاهد: كريم عبد العزيز يصدم الجمهور بتغير شكله

شاهد: كريم عبد العزيز يصدم الجمهور بتغير شكله

أحدث ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أحدث ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أوّل أغنية لبنانية تتخطّى 300 مليون مشاهدة على (يوتيوب)

أوّل أغنية لبنانية تتخطّى 300 مليون مشاهدة على (يوتيوب)

شاهد: شمس الكويتية ترقص وتوجه رسالة &#34;كشفتكم يا كلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية ترقص وتوجه رسالة "كشفتكم يا كلاب"

زوجة محمد الشرنوبي توضح حقيقة إصابته في حادث سير

زوجة محمد الشرنوبي توضح حقيقة إصابته في حادث سير

عربي

السعودية ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية عزمها إدراج (حزب الله) منظمة &#34;إرهابية&#34;

السعودية ترحب بإعلان الحكومة الأسترالية عزمها إدراج (حزب الله) منظمة "إرهابية"

السعودية: توقع بانخفاض غير معتاد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

السعودية: توقع بانخفاض غير معتاد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

الإمارات: اعتماد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ البلاد

الإمارات: اعتماد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ البلاد

الأردن: لم نرصد إصابات بمتحور (كورونا) الجديد

الأردن: لم نرصد إصابات بمتحور (كورونا) الجديد