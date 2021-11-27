الأردن: قرار برفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى من 300 إلى 400%

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، السبت، أنه سيتم رفع علاوة العاملين في المسجد الأقصى من 300% إلى 400% بدءا من العام المقبل، وذلك بتوجيهات ملكية.وأوضح الخلايلة، أنه "سيتم فرش المسجد الأقصى بأفخم أنواع السجاد المقاوم للحريق على نفقة جلالة الملك الخاصة"، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وأشار إلى أن "الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على المقدسات الإسلامية في المحافل الدولية ويشكل أهمية قصوى بالنسبة له".