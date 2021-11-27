شؤون فلسطينية

سعد يدعو العمال للحذر من متحور (كورونا) الجديد

سعد يدعو العمال للحذر من متحور (كورونا) الجديد
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد العمال في أراضي عام 48، لتوخي الحذر من سلالة "أوميكرون" فيروس (كورونا) الجديدة

وأكد سعد على ضرورة التزام العمال بالكمامات، وغسل اليدين وتعقيمهما باستمرار واتباع كل ما يلزم من وسائل الصحة والسلامة للحماية من الإصابة بالفيروس.

وحذر سعد العمال من الاختلاط والازداحم أثناء اجتيازهم للحواجز العسكرية في سبيل الوصول الى مواقع العمل بالأراضي المحتلة نظرا لما أشارت إليه التقارير الطبية حول خطورة وصعوبة الأعراض التي يتسبب بها المتحور الجديد من كورونا،
موضحا أهمية الفحص باستمرار خصوصا في حال الشعور بأي من أعراض الإصابة.

واختتم سعد أنه ورغم تلقِ العمال للطعومات أثناء توجهم لكسب لقمة عيشهم الا أننا لا زلنا نعيش تحت الآثار المدمرة التي تسببت بها جائحة كورونا على عالم العمل والاقتصاد، مضيفا أنه لا بد من الحذر من ظهور المتحورات الجديدة للفيروس وتطورها المفاجئ والمستمر

يذكر أن (الكابينت) وبحسب القناة (20) العبرية سيجتمع لتدارس خطوات التصدي لمحور كورونا الجديد خصوصا وأن حكومة الاحتلال بدأت بالبحث عن (800) شخص خشية مخالطتهم للمصابين بسلامة "اوميكرون".

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