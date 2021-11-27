شؤون فلسطينية

مجدلاني برسالة للحزب الشيوعي العراقي: نتطلع لبناء علاقات ثنائية لتعزيز النضال المشترك

مجدلاني برسالة للحزب الشيوعي العراقي: نتطلع لبناء علاقات ثنائية لتعزيز النضال المشترك
د. أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، في برقية تهنئة للسكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر للحزب إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نقدر عالياً المسيرة الكفاحية التي جسدها الحزب الشيوعي العراقي على مدار العقود الماضية في النضال الوطني والاجتماعي والأممي ، بما في ذلك دوره البارز في انتفاضات الشعب العراقي الباسلة ، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة في مواجهته الجريئة لكل منظومة الطائفية والمحاصصة والفساد.

وأضاف نثمن عالياً الدور التاريخي والمتواصل لحزبكم الشقيق في دعم نضال وحقوق شعبنا الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

قائلا نعتز بالعلاقات الرفاقية والكفاحية بين حزبينا ، ولدينا كل الحرص للعمل المشترك على تطويرها وتعزيزها ، إلى جانب الحفاظ على عمق العلاقة بين شعبينا الشقيقين في فلسطين والعراق ، ونتطلع لبناء علاقات ثنائية قوية وراسخة لتعزيز النضال المشترك على كافة المستويات .

متمنيا باسم المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني لمؤتمركم العام النجاح في أعماله ، والخروج بالنتائج والقرارات الهامة التي تخدم مصالح شعبكم وحزبكم ، على طريق التحرر وإنهاء الوجود الأجنبي على ترابكم الوطني وصولاً الى تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الاشتراكية.

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مجدلاني برسالة للحزب الشيوعي العراقي: نتطلع لبناء علاقات ثنائية لتعزيز النضال المشترك

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