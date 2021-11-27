دولي

ألمانيا وإيطاليا تعلنان تسجيل إصابات بالمتحور الجديد

ألمانيا وإيطاليا تعلنان تسجيل إصابات بالمتحور الجديد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد (تلفزيون NTV) الألماني، مساء اليوم السبت، بتسجيل أول إصابتين بالمتحور "أوميكرون" في مقاطعة "بافاريا" وتحديداً في مدينة ميونيخ.

كما أعلنت إيطاليا، اكتشاف إصابة واحدة بالمتحور الجديد في البلاد.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من قرار الحكومة البريطانية مساء اليوم السبت، إلزام جميع الوافدين بالخضوع لحجر صحي لحين ظهور نتيجة سلبية لفحص (كورونا).

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن المملكة المتحدة ستشدد القيود على جميع المسافرين بسبب متحور "أوميكرون".

وأضاف بأنه سيتم عزل عشرة أيام لكل من يشتبه في إصابته بالمتحور الجديد، وقال: "يبدو أن المتحور يمكنه الانتشار بسرعة حتى بين المُطعمين".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "سنبدأ من اليوم تقديم الجرعات المعززة المضادة لفيروس (كورونا)، حيث نواجه حالياً متحوريْن اثنين (دلتا و"أو ميكرون") ويجب أن تكون لدينا مقاربة مختلفة في التعامل معهما".

وأعلن فيه وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم السبت، تسجيل بلاده إصابتين بمتحور (كورونا) الجديد "أوميكرون"، مؤكدا أن الحالتين مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقيا.

وقال في تصريح إذاعي "في وقت متأخر من الليلة الماضية اتصلت بي وكالة الأمن الصحي، وعلمت أنهم اكتشفوا حالتين من هذا النوع الجديد، "أوميكرون"، في المملكة المتحدة. واحدة في تشيلمسفورد، والأخرى في نوتنغهام."، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

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