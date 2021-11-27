بريطانيا تصدر قراراً بعد رصد إصابتين بمتحور "أوميكرون"

رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة البريطانية مساء اليوم السبت، إلزام جميع الوافدين بالخضوع لحجر صحي لحين ظهور نتيجة سلبية لفحص (كورونا).جاء ذلك بعد تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكد فيها بأن المملكة المتحدة ستشدد القيود على جميع المسافرين بسبب متحور "أوميكرون".وأضاف بأنه سيتم عزل عشرة أيام لكل من يشتبه في إصابته بالمتحور الجديد، وقال: "يبدو أن المتحور يمكنه الانتشار بسرعة حتى بين المُطعمين".وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "سنبدأ من اليوم تقديم الجرعات المعززة المضادة لفيروس (كورونا)، حيث نواجه حالياً متحوريْن اثنين (دلتا و"أو ميكرون") ويجب أن تكون لدينا مقاربة مختلفة في التعامل معهما".يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم السبت، تسجيل بلاده إصابتين بمتحور (كورونا) الجديد "أوميكرون"، مؤكدا أن الحالتين مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقيا.وقال في تصريح إذاعي "في وقت متأخر من الليلة الماضية اتصلت بي وكالة الأمن الصحي، وعلمت أنهم اكتشفوا حالتين من هذا النوع الجديد، "أوميكرون"، في المملكة المتحدة. واحدة في تشيلمسفورد، والأخرى في نوتنغهام."، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).