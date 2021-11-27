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شؤون فلسطينية

هنية: الأسرى الأربعة من جنود الاحتلال لن يروا الشمس حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بالحرية

هنية: الأسرى الأربعة من جنود الاحتلال لن يروا الشمس حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بالحرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء اليوم السبت، إن "الأسرى الأربعة من جنود الاحتلال لدى كتائب القسام لن يروا الشمس حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بــ (شمس الحرية)".

وأضاف خلال كلمته في الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى، أن "قضية الأسرى على رأس أولويات عمل حركة حماس".

وحذّر هنية من عمليات التطبيع الجارية التي تستهدف بناء تحالفات أمنية وعسكرية في المنطقة يتسيد فيها الاحتلال، معبرًا عن أسفه لزيارة وزير جيش الاحتلال للمغرب وتوقيع اتفاقات أمنية مع القيادة المغربية.

وفيما يتعلق بالقرار البريطاني بوضع حماس على قوائم الإرهاب، أكد هنية أن القرار "إسناد العدو الصهيوني في ظل الهشاشة التي يعاني منها على مختلف المستويات، وكذلك محاولة احتواء تزايد التضامن والتنامي في تأييد القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني".

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