نقابة الصيادين تكشف مصير الصياديْن الذيْن فقدت آثارهما قبل يومين





وأعلنت قوات الاحتلال بأن زوارقها الحربية اعتقلت الصياديْن من داخل البحر، بدعوى أنهم تجاوزوا المناطق المسموح العمل فيها بمهنة الصيد.





وتمنت نقابة الصيادين للصياديْن، ولجميع الأسرى بالإفراج الفوري والعودة إلى أهليهم وذويهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، أنه تم إبلاغها عبر وزارة الزراعة من خلال الارتباط المدني، بأن الحسكة التي فقدت آثارها من مساء يوم الخميس مع اثنين من بحارتها موجودين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، و"هم بحمد الله بصحة جيدة".