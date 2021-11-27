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شؤون فلسطينية

نقابة الصيادين تكشف مصير الصياديْن الذيْن فقدت آثارهما قبل يومين

نقابة الصيادين تكشف مصير الصياديْن الذيْن فقدت آثارهما قبل يومين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الصيادين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، أنه تم إبلاغها عبر وزارة الزراعة من خلال الارتباط المدني، بأن الحسكة التي فقدت آثارها من مساء يوم الخميس مع اثنين من بحارتها موجودين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، و"هم بحمد الله بصحة جيدة".

وأعلنت قوات الاحتلال بأن زوارقها الحربية اعتقلت الصياديْن من داخل البحر، بدعوى أنهم تجاوزوا المناطق المسموح العمل فيها بمهنة الصيد.

وتمنت نقابة الصيادين للصياديْن، ولجميع الأسرى بالإفراج الفوري والعودة إلى أهليهم وذويهم.

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