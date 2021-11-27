بريطانيا تعلن رصد إصابتين بمتحور "أوميكرون"

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم السبت، تسجيل بلاده إصابتين بمتحور (كورونا) الجديد "أوميكرون"، مؤكدا أن الحالتين مرتبطتان بوافدين من جنوب إفريقيا.وقال في تصريح إذاعي "في وقت متأخر من الليلة الماضية اتصلت بي وكالة الأمن الصحي، وعلمت أنهم اكتشفوا حالتين من هذا النوع الجديد، "أوميكرون"، في المملكة المتحدة. واحدة في تشيلمسفورد، والأخرى في نوتنغهام."، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وتم اكتشاف سلالة "أوميكرون" في جنوب أفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ.وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع كي يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة وما إن كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة في مقاومتها.وأوميكورن هي خامس سلالة تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها "مثيرة للقلق".