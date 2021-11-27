دولي

إسرائيل تصدر قراراً بشأن دخول سياح من دول إفريقية

إسرائيل تصدر قراراً بشأن دخول سياح من دول إفريقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت سلطة المطارات في إسرائيل، شركات الطيران الأجنبية بانه يمنع دخول سياح من الدول الافريقية إلى إسرائيل باستثناء خمسة بلدان في شمال القارة السمراء وذلك بسبب اكتشاف المتحور الجديد "أوميكرون". 

يأتي ذلك على الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن في إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وسيعاد غدا افتتاح قاعة المسافرين الحمراء في مطار بن غوريون، للتعامل مع التطورات الوبائية الجديدة لعبور القادمين من الدول الموبوءة من هذه القاعة. 

وافيد أن وزارتي المواصلات والصحة في إسرائيل، تخشيان استحالة تطبيق القرارات الجديدة خاصة على المسافرين الذين يصلون الى إسرائيل من افريقيا بواسطة رحلات الربط من دول أخرى. 

وذكرت إذاعة (كان) أنه وصل إلى إسرائيل خلال الأيام الأخير الكثير من المسافرين من افريقيا عن طريق الامارات المتحدة وتركيا وبلدان أخرى.  

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