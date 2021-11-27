مصنعو اللقاحات: نجمع معلومات حول متحور (أوميكرون) لبحث إمكانية تعديل لقاحاتنا

من جهتها، أعلنت شركة (موديرنا) عن نيتها تطوير جرعة معززة من لقاحها لمقاومة المتحور الجديد (أوميكرون).



وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت السلطات الصحية في جمهورية إفريقيا الجنوبية، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور الجديد للفيروس التاجي (أوميكرون)، خلال الساعات الـ24 الماضية.





وفي السياق ذاته، قالت حكومة جنوب أفريقيا، إنه يتم عقابها بسبب اكتشافها لمتحور (كورونا) الجديد، مشيرة إلى أن ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحورغير مبررة.



وكان وزير الصحة فى دولة جنوب أفريقيا، أكد أنه لا يوجد دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من الفيروس التاجي، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).



وفي أعقاب الاعلان عن ظهور المتحور الجديد (أوميكرون)، رفع العالم درجة استعداده، حيث قررت العديد من دول العالم توقف الرحلات من دول فى جنوب القارة الأفريقية، واتخاذ عدة اجراءات وقائية.



في السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع لها، أمس الجمعة، أن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور (كورونا) الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، لافتة إلى أن عدد الإصابات يتزايد فى كل مقاطعات جنوب أفريقيا.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركتا (فايزر) و(بيونتيك)، اليوم السبت، أنهما تعملان على جمع معلومات حول متحور فيروس (كورونا) الجديد، والذي أطلق عليه اسم (أوميكرون)، لبحث إمكانية تعديل اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.كما أعربت شركات أخرى مُطورة للقاحات مضادة للفيروس التاجي عن تفاؤلها المشوب بالحذر حيال قدرها على التصدي لأي تحديات محتملة تنتج عن المتحور الجديد.بدورها، قالت شركة (بيونتيك) إنها: "تستطيع إنتاج وشحن نسخة محدثة من لقاحها المضادة للوباء خلال مئة يوم، حال اكتشاف أن النسخة الجديدة من الفيروس يمكنها التغلب على المناعة التي يحدثها لقاحها الحالي".من جانبها، تجري شركة (أسترازينيكا) دراسات في بوتسوانا وإسواتيني، حيث ظهر المتحور الجديد هناك أيضاً، وذلك لجمع البيانات من أرض الواقع حول مدى فاعلية لقاحها في الحماية منه.