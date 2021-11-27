السعودية: توقع بانخفاض غير معتاد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

حسين القحطاني،





رام الله - دنيا الوطنأعلنالمتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عن استعداد المملكة لدخول فصل الشتاء الأسبوع القادم مع توقع بانخفاض غير معتاد في درجات الحرارة.وحول تفاصيل الطقس اليوم للمملكة، توقع المركز الوطني للأرصاد، سماء صحوا إلى غائم جزئيا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان، وفق (قناة الإخبارية).وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإنه من غير المستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.