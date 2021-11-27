الكيلة: لجنة الوبائيات ستعقد يوم غدٍ اجتماعاً طارئاً لبحث الحالة الوبائية والمتحور "أوميكرون"



ونوهت إلى أنه باستطاعة المواطنين الذين مضى على أخذهم الجرعة الثانية من اللقاح أكثر من ستة أشهر أن يتوجهوا إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعة المعززة (الثالثة)، لزيادة حمايتهم من العدوى بفيروس (كورونا).



وتابعت وزيرة الصحة: "أن المسؤولية الاجتماعية والوطنية تحتم على الجميع الالتزام التام بتدابير الوقاية والسلامة، لحماية أنفسهم وأبناء شعبهم، متمنيةً الصحة السلامة التامة لأبناء الشعب الفلسطيني، والخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.



وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية في الوقت نفسه على جاهزية الوزارة وجميع كوادرها ومراكزها للتعامل مع أي سيناريو محتمل.





رام الله - دنيا الوطنقالت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن لجنة الوبائيات ستعقد يوم غد الأحد اجتماعاً طارئاً هاماً لبحث الحالة الوبائية والتطعيمات، والمتحور الجديد الملقب ب"أوميكرون"، والتوصيات والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، حسب توصيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.ودعت الكيلة في بيان صحفي المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات، وضرورة تعقيم الأيدي، وعدم المصافحة، وأخذ اللقاحات، مؤمدةً على أن هذه الإجراءات ستحد من انتشار فيروس (كورونا) ومتحوراته، خصوصاً في ظل اكتشاف متحور "أوميكرون".وأضافت الكيلة: "في ظل الطلب العالمي الكبير على لقاحات (كورونا)، وعدم استطاعة بعض الدول تأمين جرعات كافية لمواطنيها، فإن فلسطين لديها مخزون كافٍ من اللقاحات، داعية المواطنين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى ضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم لأخذ الجرعات".