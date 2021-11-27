شؤون فلسطينية

وفد من الأمم المتحدة لأضرار الجدار يطلع على انتهاكات الاحتلال في قلقيلية

وفد من الأمم المتحدة لأضرار الجدار يطلع على انتهاكات الاحتلال في قلقيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وفد من مكتب سجل الأمم المتحدة لأضرار الجدار، اليوم السبت، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن إقامة جدار الفصل والتوسع العنصري بمحافظة قلقيلية.

وزار الوفد الضيف التجمعات البدوية الواقعة خلف الجدار وهي: عرب الرماضين الجنوبي والشمالي، وأبو فردة، وبلدة جيوس، وقرية فلامية شرق قلقيلية، وفق (وفا).

وأطلع رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، الوفد على التحديات التي يواجهها المواطنون في التجمعات البدوية، ومنها صعوبة التنقل والحركة التي لا تتم الا عبر تصاريح من الاحتلال، وإخطارات الهدم ووقف البناء لمساكنهم، علاوة على تحديات مسيرة الطلبة التعليمية، والتي تتمثل بمنعهم من تشييد مدرستهم الوحيدة المبنية من الطوب والقش، وإعاقة وصول الكوادر التدريسية للمدرسة.

وقال رواجبة: "إن قلقيلية محاطة بالجدار العنصري الذي يضيق الخناق على الأهالي بسلب أراضيهم والاستيلاء عليها وحرمانهم من استصلاحها، خاصة قرى عزون عتمة، وجيوس، وفلامية".

وتابع: "حق شعبنا في كافة أماكن تواجده من التمتع بحياة كريمة والحصول على كافة حقوقه التي كفلها القانون الدولي" .

من جهته، قال ليونيد فرولوف، المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة لأضرار الجدار : "إن الشعب الفلسطيني يعيش منذ سنوات طويلة تحت الاحتلال الاسرائيلي، ومع ذلك ثابت بأرضه، ولا مانع لديه للسلام".

وأضاف أن مكتب الامم المتحدة سيبذل قصارى جهده لرصد الانتهاكات، وتقديم ما بوسعه للشعب الفلسطيني.



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