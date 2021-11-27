الصين تجري مناورات قرب مضيق تايوان بعد زيارة لوفد أمريكي





رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الصيني إجراء دورية للوقوف على جهوزية سلاحي الجو والبحرية، قرب مضيق تايوان، يأتي ذلك في أعقاب زيارة قام بها وفد من المشرعين الأميركيين إلى الجزيرة.ووصل وفد المشرعين الأميركيين إلى الجزيرة، الخميس الماضي، لتأكيد الدعم للسلطات التايوانية التي تتهمها بكين بالسعي لاستقلال الجزيرة، وفق إذاعة (مونتو كارلو).ورداً على الزيارة، نفذ الجيش الصيني "دورية للوقوف على جهوزية سلاحي الجو والبحرية، في اتجاه مضيق تايوان"، حسبما أعلن متحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في بيان.وقال: "إنها إجراءات ضرورية رداً على الوضع الحالي في مضيق تايوان" متعهداً أن يقوم الجيش "بحماية سيادة ووحدة أراضي الأمة".وأكد البيان أن "الجيش سيبقى متأهباً وسيتخذ كافة الإجراءات الضرورية للرد، في أي وقت، على أي تدخل من قوى خارجية وأي مؤامرة لانفصاليين يسعون إلى ما يسمى 'استقلال تايوان'".وأمس الجمعة، قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين "تعارض بشدة" زيارة الوفد الأميركي، وهي الثانية من نوعها لأعضاء في الكونغرس للجزيرة هذا الشهر.يشار إلى أن التوتر بين بكين وواشنطن يتصاعد إزاء تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، والتي توعدت الصين بإعادة ضمها يوما ما وبالقوة إذا لزم الأمر.