التجارة العالمية تؤجل اجتماعها الوزاري الأول بسبب متحور (أوميكرون)

بعد اجتماع طارئ لهم

نغوزي أوكونجو إيويالا،







رام الله - دنيا الوطنتراجعت منظمة التجارة العالمية، أمس الجمعة، في اللحظة الأخيرة عن عقد أول مؤتمر وزاري لها منذ أربع سنوات، وذلك بسبب ظهور المتحورة (ميكرون) المثيرة للقلق.واتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم (164)،على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر "إلى أجل آخر، وذلك في أعقاب انتشار المتحورة (ميكرون)، (فرانس 24).وقالتالمديرة العامة للمنظمة: "هذا لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف، على العكس من ذلك، بل يجب أن تكون وفود جنيف مؤهلة بالكامل لتقريب مواقفها قدر الإمكان".وكان يفترض أن يعقد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كازاخستان في حزيران/يونيو 2020 لكنه تراجع مع ظهور الإصابات الأولى بـ(كورونا) في نهاية 2019.فيما قررت المنظمة بعد ذلك عقده من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر في مقر المنظمة بمشاركة أربعة آلاف شخص بينهم رؤساء دول وأكثر من مئة وزير.