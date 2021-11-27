حكومة جنوب أفريقيا: يتم عقابنا بسبب اكتشافنا لمتحور (كورونا) الجديد





رام الله - دنيا الوطنقالت حكومة جنوب أفريقيا، إنه يتم عقابها بسبب اكتشاف متحور (كورونا) الجديد "أوميكرون"، مشيرة إلى أن ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحورغير مبررة.وكان وزير الصحة فى دولة جنوب أفريقيا، أكد أنه لا يوجد دليل علمي على خطورة المتحور الجديد من الفيروس التاجي، بحسب ما جاء على موقع (العربية نت).وفي أعقاب الاعلان عن ظهور المتحور الجديد (أوميكرون)، رفع العالم درجة استعداده، حيث قررت العديد من دول العالم توقف الرحلات من دول فى جنوب القارة الأفريقية، واتخاذ عدة اجراءات وقائية.في السياق، أكدت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع لها، أمس الجمعة، أن الأدلة الأولية تشير إلى أن متحور (كورونا) الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق"، لافتة إلى أن عدد الإصابات يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.