الأردن: لم نرصد إصابات بمتحور (كورونا) الجديد

عادل البلبيسي،









رام الله - دنيا الوطنأعلنالأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة في الأردن، أمس السبت، عن عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس (كورونا) المتحور (أوميكرون) في البلاد حتى الآن.وأضاف البلبيسي: "أن الوزارة تراقب الوضع الوبائي في المملكة وعلى الحدود بعد فرض شروط على القادمين من دول إفريقية"، وفق (المملكة).وشدد البلبيسي على ضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) والجرعة الثالثة المعززة لمن تنطبق عليهم الشروط لمنع انتشار الفيروس.فيما وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية منع دخول غير الأردنيين القادمين من دول إفريقية إلاّ بعد مرور 14 يوماً على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، اعتبارا من الأحد المقبل.وقالت الوزارة: " إنها اتخذت إجراءات احترازية بحق القادمين من دول (جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا)، اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي".الجدير ذكره، أن منظّمة الصحّة العالميّة صنفت، أمس الجمعة، المتحوّرة الجديدة لـ(كورونا) التي رُصدت أوّل مرّة في جنوب إفريقيا على أنّها "مقلقة للغاية".