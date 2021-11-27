إيران ترد على إسرائيل: الأطفال الصهاينة لا يجرؤون على مواجهتنا وجهاً لوجه



من جهته، قال بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي: "إن إسرائيل تطور قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي بالتوازي مع جهودها لتحسين شروط اتفاق مستقبلي محتمل بين القوى العالمية وإيران".



وخلال أيام، سيبدأ استئناف مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي والتي ستعود إليه الولايات المتحدة الأمريكية، في 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.



رام الله - دنيا الوطنقال شهرام إيراني قائد القوات البحرية الإيرانية، اليوم السبت، إن إسرائيل لا تملك الجرأة على مواجهة بلاده وجهًا لوجه، وذلك عقب تصريحات إسرائيلية حول مهاجمة إيران.وأضاف: "أن تهديدات الأطفال الصهاينة لا ينبغي الاكتراث بها لأن الصهاينة لا يملكون الجرأة على مواجهتنا وجها لوجه"، مؤكداً على أن قوات بلاده البحرية بتجهيزاتها ومعداتها المصنعة داخلياً يمكنها الحضور وبقوة في أي نقطة مائية، وصفع أي عدو يمس بأمنها، وفق ما نقلته (سبوتنيك).من جهته، أكد آريا شفقت رودسري قائد مقر أسطول الجنوب للقوات البحرية الإيرانية، على أن القوات ترصد أي تحرك لحظة بلحظة وأنه لا توجد أي مهمة بحرية بعيدة غير ممكنة، وفقا لوكالة (فارس).وقال رودسري: "سعة ونطاق عملنا الاستخباري في مياه الجنوب والمياه الحرة والدولية يبلغ أكثر من ضعفي مساحة بلادنا".وخصصت الحكومة الإسرائيلية 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.