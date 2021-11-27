عاجل

  • جنوب أفريقيا: 50 إصابة جديدة بمتحور (أميكرون) واستعدادات لموجة تفشي جديدة

دولي

إيران ترد على إسرائيل: الأطفال الصهاينة لا يجرؤون على مواجهتنا وجهاً لوجه

إيران ترد على إسرائيل: الأطفال الصهاينة لا يجرؤون على مواجهتنا وجهاً لوجه
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال شهرام إيراني قائد القوات البحرية الإيرانية، اليوم السبت، إن إسرائيل لا تملك الجرأة على مواجهة بلاده وجهًا لوجه، وذلك عقب تصريحات إسرائيلية حول مهاجمة إيران.

وأضاف: "أن تهديدات الأطفال الصهاينة لا ينبغي الاكتراث بها لأن الصهاينة لا يملكون الجرأة على مواجهتنا وجها لوجه"، مؤكداً على أن قوات بلاده البحرية بتجهيزاتها ومعداتها المصنعة داخلياً يمكنها الحضور وبقوة في أي نقطة مائية، وصفع أي عدو يمس بأمنها، وفق ما نقلته (سبوتنيك).

من جهته، أكد آريا شفقت رودسري قائد مقر أسطول الجنوب للقوات البحرية الإيرانية، على أن القوات ترصد أي تحرك لحظة بلحظة وأنه لا توجد أي مهمة بحرية بعيدة غير ممكنة، وفقا لوكالة (فارس).

وقال رودسري: "سعة ونطاق عملنا الاستخباري في مياه الجنوب والمياه الحرة والدولية يبلغ أكثر من ضعفي مساحة بلادنا".

وخصصت الحكومة الإسرائيلية 1.5 مليار دولار لإعداد القوات المسلحة لتنفيذ ضربة محتملة ضد مواقع نووية إيرانية، كما يطلق القادة السياسيون والعسكريون تحذيرات شبه يومية.

من جهته، قال بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي: "إن إسرائيل تطور قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لبرنامج إيران النووي بالتوازي مع جهودها لتحسين شروط اتفاق مستقبلي محتمل بين القوى العالمية وإيران".

وخلال أيام، سيبدأ استئناف مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي والتي ستعود إليه الولايات المتحدة الأمريكية، في 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

أخبار ذات صلة

جنوب أفريقيا: 50 إصابة جديدة بمتحور (أميكرون) واستعدادات لموجة تفشي جديدة

جنوب أفريقيا: 50 إصابة جديدة بمتحور (أميكرون) واستعدادات لموجة تفشي جديدة

هزة أرضية تضرب جزيرة كريت بالبحر المتوسط

هزة أرضية تضرب جزيرة كريت بالبحر المتوسط

الصين تجري مناورات قرب مضيق تايوان بعد زيارة لوفد أمريكي

الصين تجري مناورات قرب مضيق تايوان بعد زيارة لوفد أمريكي

التجارة العالمية تؤجل اجتماعها الوزاري الأول بسبب متحور (أوميكرون)

التجارة العالمية تؤجل اجتماعها الوزاري الأول بسبب متحور (أوميكرون)

حكومة جنوب أفريقيا: يتم عقابنا بسبب اكتشافنا لمتحور (كورونا) الجديد

حكومة جنوب أفريقيا: يتم عقابنا بسبب اكتشافنا لمتحور (كورونا) الجديد

ألمانيا تعلن وصول سلالة (كورونا) الجديدة إليها

ألمانيا تعلن وصول سلالة (كورونا) الجديدة إليها

هولندا ترصد 61 إصابة بـ(كورونا) على متن رحلتين من جنوب أفريقيا

هولندا ترصد 61 إصابة بـ(كورونا) على متن رحلتين من جنوب أفريقيا

صحيفة إسرائيلية تقارن بين متحور (أوميكرون) والفيروس الصيني الأصلي

صحيفة إسرائيلية تقارن بين متحور (أوميكرون) والفيروس الصيني الأصلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد من الأمم المتحدة لأضرار الجدار يطلع على انتهاكات الاحتلال في قلقيلية

وفد من الأمم المتحدة لأضرار الجدار يطلع على انتهاكات الاحتلال في قلقيلية

فلسطينيات تنظّم مؤتمراً حول &#34;الإعلاميات الفلسطينيات في المواجهة&#34; بغزة والضفة

فلسطينيات تنظّم مؤتمراً حول "الإعلاميات الفلسطينيات في المواجهة" بغزة والضفة

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

الاحتلال يستدعي شاباً من سلوان ويمدد اعتقال آخر

الاحتلال يستدعي شاباً من سلوان ويمدد اعتقال آخر

منوعات

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

شاهد: كريم عبد العزيز يصدم الجمهور بتغير شكله

شاهد: كريم عبد العزيز يصدم الجمهور بتغير شكله

أحدث ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أحدث ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أوّل أغنية لبنانية تتخطّى 300 مليون مشاهدة على (يوتيوب)

أوّل أغنية لبنانية تتخطّى 300 مليون مشاهدة على (يوتيوب)

شاهد: شمس الكويتية ترقص وتوجه رسالة &#34;كشفتكم يا كلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية ترقص وتوجه رسالة "كشفتكم يا كلاب"

زوجة محمد الشرنوبي توضح حقيقة إصابته في حادث سير

زوجة محمد الشرنوبي توضح حقيقة إصابته في حادث سير

ما هي حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق؟

ما هي حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق؟

عربي

الأردن: لم نرصد إصابات بمتحور (كورونا) الجديد

الأردن: لم نرصد إصابات بمتحور (كورونا) الجديد

رئيس منظمة العمل العربية يشارك في مؤتمر إعمار ليبيا 28-29 نوفمبر

رئيس منظمة العمل العربية يشارك في مؤتمر إعمار ليبيا 28-29 نوفمبر

شرطة دبي تفوز بلقب &#34;بطل البيانات الذكية&#34; لعام 2021

شرطة دبي تفوز بلقب "بطل البيانات الذكية" لعام 2021

الإمارات: تطعيم جميع المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

الإمارات: تطعيم جميع المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)