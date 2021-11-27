ألمانيا تعلن وصول سلالة (كورونا) الجديدة إليها

رام الله - دنيا الوطنأفاد وزير في ولاية هيسن الألمانية، اليوم السبت، بأن السلالة المتحورة الجديدة من فيروس (كورونا) والمعروفة باسم (أوميكرون) قد وصلت إلى ألمانيا على الأرجح.وقال كاي كلوسه، وزير الشؤون الاجتماعية في الولاية الواقعة في غرب ألمانيا وتضم مطار فرانكفورت: "اكتشفنا عدة تحورات مطابقة للسلالة "أوميكورن" في الليلة الماضية في مسافر عائد من جنوب أفريقيا".وأمس الجمعة، أطلقت منظمة الصحة العالمية تسمية (أوميكرون) على السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) القادمة من جنوب أفريقيا، والتي وصفتها بـ"المثيرة للقلق"، فيما سارعت دول عدة لاتخاذ اجراءات وقائية.