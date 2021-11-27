رئيس منظمة العمل العربية يشارك في مؤتمر إعمار ليبيا 28-29 نوفمبر



وأكد المهندس ناصر أحمد المير أن مشاركته في مؤتمر إعمار ليبيا في الفترة من 28- 29 نوفمبر الجاري تأتي في إطار تشجيع الاستثمار في ليبيا وتعزيز التعاون بين الدول العربية في نهضة ليبيا.



وأشار إلى أن هذا الملتقى يعتبر منبر أساسي يجمع كل الجهات العربية المعنية بالاستثمار وكبار المسؤولين والهيئات العربية الإستثمارية ورجال الأعمال العرب مما يساهم في ضخ استثمارات جديدة في ليبيا ويحقق مردود إيجابي في إعمار وتنمية

ليبيا.



رام الله - دنيا الوطنتلقى سعادة المهندس ناصر أحمد المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية دعوة من اتحاد الغرف العربيه لحضور المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بعنوان " الاستثمار في ليبيا فرص واعدة للتنمية والإعمار _ و معا لنهضةليبيا "