عاجل

  • إيران ترد على تهديدات إسرائيل: الأطفال الصهاينة لا يجرؤون على مواجهتنا وجهاً لوجه

شؤون فلسطينية

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات
دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)
رام الله - دنيا الوطن
قالت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) إن قرار حكومة الاحتلال بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على أرض مطار القدس خطير للغاية وسيؤدي إلى تهجير مئات المواطنين وهدم عشرات البنايات.

وأضافت سلامة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت: "أن حكومة بينت تسعى للتغلب على سابقاتها من الحكومات الإسرائيلية في تسجيل أرقام غير مسبوقة من الإستيطان وفرض أمر واقع جديد لاسيما بعد القرار الأخير".

وأكدت أن استمرار الحفريات والمشاريع الاستيطانية في البلدة القديمة من الخليل  لتكريس واقع الضم وتجاوز قرارات الشرعية الدولية.

واعتبرت سلامة أن ما يجري هو تكريس للإستيطان وفرض أمر واقع على الأرض، داعية إلى تطبيق قرار الحماية الدولية لشعبنا وفرض عقوبات على دولة الاحتلال.

وبخصوص الموقف الأوروبي من الإستيطان، دعت سلامة الاتحاد الأوروبي إلى عدم الإكتفاء بالإدانات بل أن يتعدى الأمر ذلك بفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلغاء الاتفاقيات التجارية معها لعدم التزامها  بالقانون الدولي.


أخبار ذات صلة

الصحة الفلسطينية تنفي تسجيل أي إصابة بمتحور (أوميكرون) في نابلس

الصحة الفلسطينية تنفي تسجيل أي إصابة بمتحور (أوميكرون) في نابلس

فلسطينيات تنظّم مؤتمراً حول &#34;الإعلاميات الفلسطينيات في المواجهة&#34; بغزة والضفة

فلسطينيات تنظّم مؤتمراً حول "الإعلاميات الفلسطينيات في المواجهة" بغزة والضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاتان و36 إصابة في 60 حادث سير الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاتان و36 إصابة في 60 حادث سير الأسبوع الماضي

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

أبو سيف لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: الحكومة ستعقد اجتماعا خاصاً لمناقشة قضايا غزة

أبو سيف لـ "دنيا الوطن": الحكومة ستعقد اجتماعا خاصاً لمناقشة قضايا غزة

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطينيات تنظّم مؤتمراً حول &#34;الإعلاميات الفلسطينيات في المواجهة&#34; بغزة والضفة

فلسطينيات تنظّم مؤتمراً حول "الإعلاميات الفلسطينيات في المواجهة" بغزة والضفة

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

الاحتلال يستدعي شاباً من سلوان ويمدد اعتقال آخر

الاحتلال يستدعي شاباً من سلوان ويمدد اعتقال آخر

المرور بغزة: وفاة فتى متأثراً بجراحه إثر حادث سير الخميس الماضي

المرور بغزة: وفاة فتى متأثراً بجراحه إثر حادث سير الخميس الماضي

منوعات

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

شاهد: كريم عبد العزيز يصدم الجمهور بتغير شكله

شاهد: كريم عبد العزيز يصدم الجمهور بتغير شكله

أحدث ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أحدث ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أوّل أغنية لبنانية تتخطّى 300 مليون مشاهدة على (يوتيوب)

أوّل أغنية لبنانية تتخطّى 300 مليون مشاهدة على (يوتيوب)

شاهد: شمس الكويتية ترقص وتوجه رسالة &#34;كشفتكم يا كلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية ترقص وتوجه رسالة "كشفتكم يا كلاب"

زوجة محمد الشرنوبي توضح حقيقة إصابته في حادث سير

زوجة محمد الشرنوبي توضح حقيقة إصابته في حادث سير

ما هي حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق؟

ما هي حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق؟

عربي

رئيس منظمة العمل العربية يشارك في مؤتمر إعمار ليبيا 28-29 نوفمبر

رئيس منظمة العمل العربية يشارك في مؤتمر إعمار ليبيا 28-29 نوفمبر

شرطة دبي تفوز بلقب &#34;بطل البيانات الذكية&#34; لعام 2021

شرطة دبي تفوز بلقب "بطل البيانات الذكية" لعام 2021

الإمارات: تطعيم جميع المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

الإمارات: تطعيم جميع المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

مصر: منع المواطنين غير الملقحين ضد (كورونا) من دخول المؤسسات الحكومية

مصر: منع المواطنين غير الملقحين ضد (كورونا) من دخول المؤسسات الحكومية