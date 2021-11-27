سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

دلال سلامة،



وأضافت سلامة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت: "أن حكومة بينت تسعى للتغلب على سابقاتها من الحكومات الإسرائيلية في تسجيل أرقام غير مسبوقة من الإستيطان وفرض أمر واقع جديد لاسيما بعد القرار الأخير".





وأكدت أن استمرار الحفريات والمشاريع الاستيطانية في البلدة القديمة من الخليل لتكريس واقع الضم وتجاوز قرارات الشرعية الدولية.



واعتبرت سلامة أن ما يجري هو تكريس للإستيطان وفرض أمر واقع على الأرض، داعية إلى تطبيق قرار الحماية الدولية لشعبنا وفرض عقوبات على دولة الاحتلال.



وبخصوص الموقف الأوروبي من الإستيطان، دعت سلامة الاتحاد الأوروبي إلى عدم الإكتفاء بالإدانات بل أن يتعدى الأمر ذلك بفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلغاء الاتفاقيات التجارية معها لعدم التزامها بالقانون الدولي.









رام الله - دنيا الوطنقالتعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) إن قرار حكومة الاحتلال بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على أرض مطار القدس خطير للغاية وسيؤدي إلى تهجير مئات المواطنين وهدم عشرات البنايات.