الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

وقال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "إن لمؤتمر أوصى كذلك بتبادل الخبرات والتعليم الاستدراكي والتحول الالكتروني وتنفيذ برامج مشتركة وتطوير أطر التعليم لكل ما يتم تنفيذه من خطوات للتمكين التكنولوجي.



وأشار الخضور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، إلى أن وزير التربية والتعليم أكد على متابعة كافة التوصيات التي تم التقدم بها في المؤتمر.







رام الله - دنيا الوطنأوصى مؤتمر وزراء التعليم العرب الذي الذي عقد في مدينة رام الله بضرورة دعم وإسناد بعض الدول العربية لنظام التعليم الفلسطيني وتحديداً التعليم في القدس في ظل التحديات التي يواجهها بفعل إنتهاكات وجرائم الاحتلال.