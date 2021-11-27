صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

عبد الله صيام،



وأكد صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن إجراءات تهويد القدس تتم بتسارع وبتبادل متكامل للأدوار، مشيراً في السياق إلى محاولات الاحتلال شرعنة اجراءاته واعتداءاته عبر إضفاء الصبغة القانونية بقرارات المحاكم التي تعد أحد الأذرع للسيطرة على المدينة المقدسة.





رام الله - دنيا الوطناعتبرنائب محافظ القدس مجمل إجراءات الاحتلال في القدس من تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ومواصلة الحفريات أسفل المسجد والمخططات الإستيطانية داخل البلدة القديمة، مؤشرا خطيرا لاستكمال السيطرة على المدينة المقدسة وتكريسها عاصمة لدولة الاحتلال.