عاجل

  • إيران ترد على تهديدات إسرائيل: الأطفال الصهاينة لا يجرؤون على مواجهتنا وجهاً لوجه

شؤون فلسطينية

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة
نائب محافظ القدس عبد الله صيام
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرعبد الله صيام، نائب محافظ القدس مجمل إجراءات الاحتلال في القدس من تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ومواصلة الحفريات أسفل المسجد والمخططات الإستيطانية داخل البلدة القديمة، مؤشرا خطيرا لاستكمال السيطرة على المدينة المقدسة وتكريسها عاصمة لدولة الاحتلال.

وأكد صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن إجراءات تهويد القدس تتم بتسارع وبتبادل متكامل للأدوار، مشيراً في السياق إلى محاولات الاحتلال شرعنة اجراءاته واعتداءاته عبر إضفاء الصبغة القانونية بقرارات المحاكم التي تعد أحد الأذرع للسيطرة على المدينة المقدسة.

أخبار ذات صلة

الصحة الفلسطينية تنفي تسجيل أي إصابة بمتحور (أوميكرون) في نابلس

الصحة الفلسطينية تنفي تسجيل أي إصابة بمتحور (أوميكرون) في نابلس

فلسطينيات تنظّم مؤتمراً حول &#34;الإعلاميات الفلسطينيات في المواجهة&#34; بغزة والضفة

فلسطينيات تنظّم مؤتمراً حول "الإعلاميات الفلسطينيات في المواجهة" بغزة والضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاتان و36 إصابة في 60 حادث سير الأسبوع الماضي

"المرور" بغزة: وفاتان و36 إصابة في 60 حادث سير الأسبوع الماضي

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

أبو سيف لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: الحكومة ستعقد اجتماعا خاصاً لمناقشة قضايا غزة

أبو سيف لـ "دنيا الوطن": الحكومة ستعقد اجتماعا خاصاً لمناقشة قضايا غزة

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطينيات تنظّم مؤتمراً حول &#34;الإعلاميات الفلسطينيات في المواجهة&#34; بغزة والضفة

فلسطينيات تنظّم مؤتمراً حول "الإعلاميات الفلسطينيات في المواجهة" بغزة والضفة

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

الاحتلال يستدعي شاباً من سلوان ويمدد اعتقال آخر

الاحتلال يستدعي شاباً من سلوان ويمدد اعتقال آخر

المرور بغزة: وفاة فتى متأثراً بجراحه إثر حادث سير الخميس الماضي

المرور بغزة: وفاة فتى متأثراً بجراحه إثر حادث سير الخميس الماضي

منوعات

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

شاهد: كريم عبد العزيز يصدم الجمهور بتغير شكله

شاهد: كريم عبد العزيز يصدم الجمهور بتغير شكله

أحدث ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أحدث ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أوّل أغنية لبنانية تتخطّى 300 مليون مشاهدة على (يوتيوب)

أوّل أغنية لبنانية تتخطّى 300 مليون مشاهدة على (يوتيوب)

شاهد: شمس الكويتية ترقص وتوجه رسالة &#34;كشفتكم يا كلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية ترقص وتوجه رسالة "كشفتكم يا كلاب"

زوجة محمد الشرنوبي توضح حقيقة إصابته في حادث سير

زوجة محمد الشرنوبي توضح حقيقة إصابته في حادث سير

ما هي حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق؟

ما هي حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق؟

عربي

رئيس منظمة العمل العربية يشارك في مؤتمر إعمار ليبيا 28-29 نوفمبر

رئيس منظمة العمل العربية يشارك في مؤتمر إعمار ليبيا 28-29 نوفمبر

شرطة دبي تفوز بلقب &#34;بطل البيانات الذكية&#34; لعام 2021

شرطة دبي تفوز بلقب "بطل البيانات الذكية" لعام 2021

الإمارات: تطعيم جميع المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

الإمارات: تطعيم جميع المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

مصر: منع المواطنين غير الملقحين ضد (كورونا) من دخول المؤسسات الحكومية

مصر: منع المواطنين غير الملقحين ضد (كورونا) من دخول المؤسسات الحكومية