أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

رام الله - دنيا الوطنقال تيسير أبو سنينة، رئيس بلدية الخليل، إن هناك متابعة للهجمة الاستيطانية الكبيرة التي تتعرض لها محافظة الخليل والبلدة القديمة فيها من خلال المؤسسات والقيادة السياسية.وأضاف أبو سنينة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، أن "الاحتلال لا يعترف بأي حق لشعبنا على الأرض والمحاكم والقضاء الإسرائيلي لا علاقة لهما بالقانون"، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يضع المدينة على صفيح ساخن ينذر بتفجير الأوضاع حال استمرت هذه الممارسات.وأشار رئيس بلدية الخليل إلى أنه يتم التواصل مع المواطنين في المناطق المهددة بالإستيطان من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.