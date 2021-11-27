شرطة دبي تفوز بلقب "بطل البيانات الذكية" لعام 2021

رام الله - دنيا الوطننالت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، لقب بطل "بطل البيانات الذكية"، ضمن جوائز قمة البيانات الذكية لعام 2021 المقدمة من شركة (IBM).وقال خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي: "إن الفوز بهذه الجائزة يعد إضافة جديدة ونوعية إلى الإنجازات والجوائز التي تحصدها القيادة العامة لشرطة دبي، وأن هذا الفوز يعكس التطور الذي وصلت إليه شرطة دبي، ما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في العمل الشرطي الاحترافي"، وفق (البيان).وأضاف: "أن هذه المراكز الذكية تأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة المستقبلية الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، بما تقدمه من خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية وشهادات وتصاريح، تمثّل نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة، لاسيما أنها تقدم الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية من خلال توفير 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها".وتابع الرزوقي: "أن 33 خدمة فرعية يقدمها المركز بدون تدخل بشري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتيسيراً على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة وبدون توقف".وأكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن الفوز بالجائزة يأتي بفضل توجيهات عبدالله خلیفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحرصه الدائم على مواكبة أفضل التطبيقات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسة في مجال العمل الذكي والذكاء الاصطناعي.