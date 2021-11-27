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الإمارات: تطعيم جميع المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

الإمارات: تطعيم جميع المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة  الصحة  ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، أنّها أعطت على الأقل جرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس (كورونا) لجميع السكان فيها.

وأشارت الوزارة إلى إنّها قدّمت 19 ألفاً و694 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إمارتية.

وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس الجمعة، 21 مليونًا و802 ألف و32 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 22 ألفًا و44 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.18% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.

في السياق ذاته، قررت سلطات الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من سبع دول إفريقية، بينها جمهورية جنوب إفريقيا، في ظل مخاوف من السلالة الجديدة للفيروس "أوميكرون" المكتشفة مؤخرا في جنوب إفريقيا.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، فيما لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة، وتم تسجيل 88 حالة شفاء جديدة من هذا الفيروس التاجي.

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