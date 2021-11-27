مصر: منع المواطنين غير الملقحين ضد (كورونا) من دخول المؤسسات الحكومية

دخول المواطنين غير الملقحين ضد فيروس (كورونا) من دخول للمؤسسات الحكومية بداية





رام الله - دنيا الوطنأعلن مصطفى مدبولي، رئيس المجلس الوزراء المصري عن منعمن 1 كانون الأول/ ديسمبر.وفي وقت سابق، طبقت الحكومة قرار منع دخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروسالتاجي للمصالح الحكومية ودواوين الوزارات، وفق (المصراوي).وبعد ظهور المتحور الجديد لفيروس (كورونا) قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة في مصر، مساء أمس، إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا.