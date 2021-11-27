منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين





و أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ذلك بأشد عبارات الإدانة، ليؤكد على ضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية والمعنية بحماية الصحفيين للجم قوات الاحتلال الإسرائيلي وحماية الصحفيين الفلسطينيين، فضلاً عن ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم السابقة باستهداف وقتل الصحفيين بدم بارد وتدمير مقار المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.



و شدد على أن الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والمتواصل للصحفيين الفلسطينيين أوهى من أن ينال من عزيمتهم وإصرارهم على مواصلة فضح جرائمه، ولن يحول بأي حال من الأحوال دون إيصال الرواية الفلسطينية لمختلف المحافل المحلية والدولية، وأن فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يحملون أرواحهم على أكفهم إلى جانب كاميراتهم وأقلامهم لن يتوانوا لحظة عن أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني في خدمة القضية الوطنية مهما بلغت التضحيات وحجم الاستهداف الإسرائيلي.



و دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، وسائل الإعلام المحلية والدولية لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، ونقل معاناة وصوت الصحفي الفلسطيني لمختلف المحافل المعنية بحماية الصحفيين والدفاع عنهم، ويؤكد على ضرورة دعم الإعلام الفلسطيني ومساندة

الصحفيين الفلسطينيين حتى يتمكنوا من مواصلة دورهم المنشود في ظل الاستهداف الإسرائيلي.







رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها المتعمد للصحفيين الفلسطينيين دون أدنى اعتبار للحماية المكفولة للصحفيين بموجبالقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية، مسجلة أعلى المؤشرات على محاربة حرية الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في ظل الصمت غير المقبول والمستهجن من قبل المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين والدفاع عنهم، وفيالمقدمة منهم الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، الأمر الذي يثير علامات الاستفهام حول جدوى وجود هذه المنظمات.وفي إطار مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، أصيب صحفيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتهم الميدانية لمسيرة في بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.