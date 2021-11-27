الجزائر: افتتاح مكاتب التصويت أمام الناخبين للانتخابات المحلية المبكرة





رام الله - دنيا الوطنبدأت في الجزائر، اليوم السبت، عملية التصويت في الانتخابات المحلية المبكرة، لاختيار مجالس شعبية بالبلديات والولايات (المحافظات).وفتحت السلطات مكاتب التصويت أمام أكثر من 23 مليون ناخب، سيكون عليهم انتقاء ممثليهم على مستوى هذه المجالس لعهدة تمتد لخمس سنوات، عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة "المفتوحة"، بتصويت تفضيلي دون مزج، وفق (وكالة الأنباء الجزائرية).وأشارت إلى أن 115.230 مترشحاً يشارك في هذه المحليات للمجالس البلدية، و18.993 للمجالس الولائية، وقد قام 50 حزبا معتمدا بسحب استمارات التوقيعات الفردية.وتعد هذه الانتخابات ثاني عملية انتخابية تنظمها الجزائر في أقل من 6 أشهر، بعد الانتخابات النيابية التي نظمت في 12 يونيو/ حزيران الماضي.