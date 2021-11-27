تونس تعلن الكشف عن شبكة دولية لتجارة الأعضاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت السلطات القضائية في تونس، الجمعة، عن شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية بين تونس وتركيا، مبينة أن عمليات نقل الأعضاء البشرية تتم كلها داخل مصحات خاصة بتركيا وأن ثمن الكلية الواحدة بلغ 15 ألف دولار.وقالت المحكمة الابتدائية بتونس في بيان إن: "النيابة العمومية بابتدائية العاصمة تولت فتح بحث تحقيقي ضد 10 أشخاص سعوا من أجل استقطاب أشخاص واستغلال حالة الاستضعاف وتسليم مبالغ مالية لنزع أعضائهم".وأضاف البيان أنه "بناء على معلومات مفادها أن شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية، تم تكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب، بالبحث في الملف، وتم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر إيقاف مواطن تونسي وهو يستعد للسفر إلى تركيا عبر مطار تونس قرطاج، وبالتحقيق معه صرّح بأنه يعتزم السفر إلى تركيا للتفريط بالبيع في كليته".كما تبين من خلال التحريات الأمنية أن مواطناً تونسياً يقيم بتركيا هو من يتولى التواصل مع شخص يقيم بجهة المهدية ويستقطب الراغبين في بيع الأعضاء البشرية، كما يتولى التواصل مع عدد من الأجانب الراغبين في الحصول على كلى.ويمنع القانون التونسي "أخذ الأعضاء بمقابل مالي" كما عزّز المشرع التونسي التشريعات التي تضمن الحرمة الجسدية للإنسان بالمصادقة على القانون المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته سنة 2016.