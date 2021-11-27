محمد حمزة يطالب بدعم أفكار الشباب لترجمتها في مشروعات حرة





رام الله - دنيا الوطنطالب الخبير التكنولوجي محمد حمزة بوجود، منصة عربية لدعم وتمويل مشروعات ريادة الاعمال الخاصة بالتطبيقات التكنولوجية، بالوطن العربي بعد ان باتت هذه التطبيقات تمثل مشروعات جديدة يلجأ اليها الشباب للحصول على فرصة عمل من خلال مشروعات حرة.وأضاف الخبير التكنولوجي" إن افكار الشباب لا تجد من يدعمها ولا تجد التمويل المطلوب لتنفيذها، مؤكدا أن الشباب كثيرا ما يقع ضحية سرقة افكاره، منوها بأن وجود مثل هذه المنصة سيضمن وضع الفمرة وتسحيلها كمرحلة أولى وفي المرحلة القانية البحث عن تمويل من خلال هذه المنصة".وشدد حمزة على ضرورة دعم مشروعات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها بفوائد مبسطة من البنوك، مشددا على البنوك المركزيةفي الدول العربية تخصيص مبالغ مالية معقولة وبفوائد بسيطة لتشجيع الشباب البدء في هذه المشروعات التي تعتبر قاطرة التنمية واساس بناء الاقتصاد في كثير من الدول.وناشد محمد حمزة، الشباب بضرورة البحث عن مصادر تمويل مشروعاته وافكاره الابداعية، مع وجود دراسة جدوى للفكرة المراد تنفيذها، واستكمال باقي عناصر المشروع واهمها الجودة والتسويق، موضحا أن التسويق الآن بات سهلا في ظل وجودالانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي من خلالها يمكن تسويق كل شيء.ووجه رسالة لرجال الاعمال والمستثمرين بتوجيه جزء من اموالهم لدعم أفكار ومشروعات الشباب وتبنيها، في اطار مسؤوليتهم الاجتماعية في المجتمع منوها بأن الكثير من رجال الأعمال حول العالم يفعلون ويتبنون مشروعات الشباب.