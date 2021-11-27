معروف: وزارة الصحة تناقش تطورات المتحور الجديد لـ(كورونا) وعليه سيكون التحرك الحكومي

خاص دنيا الوطن- آية الملاحيقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، إنه في ظل المعلومات الواردة عن المتحور الجديد لفيروس (كورونا) فإن وزارة الصحة واللجنة الفنية المعنية يعملون على تقدير الموقف، وتقديم التوصيات، وعليه سيكون التحرك الحكومي.وأضاف معروف في حديثه لـ "دنيا الوطن": "أنه كما جرت العادة أن الإجراءات الحكومية مرتبطة بتوصيات اللجنة الفنية التي تعقد الآن على تقييم المنطقة ودراسة مستجدات الوضع الوبائي في ضوء المتحور الخاص لفيروس (كورونا)".وأمس الجمعة، أطلقت منظمة الصحة العالمية تسمية (أوميكرون) على السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) القادمة من جنوب أفريقيا، والتي وصفتها بـ"المثيرة للقلق".