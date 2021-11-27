عزام: أجرينا سلسلة من التسهيلات للمزارعين ولا نستطيع صرف الأضرار من جانبنا

حسن عزام

وأكد عزام على قيامهم

بإجراءات عدة لمتابعة مزارع الدواجن، وذلك بإصدار شهادة طبية لخلو المزارع من أي أمراض، منوهاً إلى أنه لا تدخل أي كمية من البيض عبر المعابر إلا بعد فحص عينات، والتأكد من خلوها من أي أمراض ثم يتم استخراج تصريح إدخالها لغزة ونتابعها فنياً.



وأشار إلى أنه تم توفير الأعلاف وخلايا شمسية لإنتاج الطاقة لبعض المزارعين ومربي الدواجن، وأي مربي للدواجن عليه التوجه للوزارة والتسجيل لديها حتى يتسنى دعمه حينما تتوفر أي مساعدات.



ونوّه إلى أنهم يعتمدون على البيض المخصب من الخارج، ويعملون على توفير الكميات شهرياً، وأنه تم إعداد صيغة تفاهم مع التجار لإدخال الكميات المحددة شهرياً وفق الاحتياج العام.





وأكمل قوله: "نتابع الأسعار وهدفنا أن يكون توزان بالأسعار بين المربي والمواطن، وتوفير الكميات يساهم في ضبط الأسعار".





وأضاف عزام في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى): "لكن الجهات المانحة تتعامل فقط مع وزارة الزراعة برام الله، وبالتالي فنحن لا نستطيع صرف الأضرار من جانبنا".