شؤون فلسطينية

الخارجية: نتابع الأوضاع الصحية لجالياتنا واجراءات السفر في ظل الفايروس المتحور الجديد

الخارجية: نتابع الأوضاع الصحية لجالياتنا واجراءات السفر في ظل الفايروس المتحور الجديد
رام الله - دنيا الوطن
صرح السفير د.أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أن فريق العمل المختص في الوزارة يتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة باكتشاف وسرعة انتشار الفايروس المتحور الجديد خاصة من ناحية الخطوات التي بدأت عديد الدول باتخاذها من أجل محاصرته ومواجهته، وما يترتب على ذلك من اجراءات وبروتوكولات بما فيها الاغلاقات والحد من حركة وسفر المواطنين.

و أضاف" إن الوزارة تتابع الاعلانات الصادرة عن الدول بهذا الخصوص وستقوم بالإعلان عنها لتضعها في متناول المواطنين الفلسطينيين، خاصة تلك الإجراءات التي تصدر عن دول الجوار".

و في سياق ذو صلة أعلن السفير الديك أنه وبناءا على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، وفي ظل الارتفاع الحاصل في اعداد الاصابات لدى عديد الدول، وأمام التحذيرات التي اطلقتها منظمة الصحة العالمية وقلقها من هذا الفايروس، واستمرارا لمتابعة الوزارة للأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا حول العالم، عممت الوزارة على سفارات دولة فلسطين بضرورة:

1. التزود باعلى درجات الحيطة والحذر من الناحية الصحية، والالتزام التام بالبرتوكولات الصحية المعتمدة في الدول المضيفة  وذلك للحفاظ على الصحة والسلامة.

2. تعزيز الاتصال والتواصل مع جالياتنا في الدول كافة والقيام بحملة توعية من مخاطر هذا الفيروس، وحث مؤسسات ومجالس واتحادات الجالية والطلبة لابداء اعلى درجات الحيطة والحذر من هذا الفيروس، والالتزام بالبرتوكولات الصحية المعتمدة في الدول المضيفة.

3. الوقوف على الاحتياجات الصحية و المعيشية لطلبتنا وابناء الجالية طرفكم، وتقديم اية مساعدة ممكنة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

4. ضرورة متابعة الاعلانات الصحية التي تصدر عن الدول    وضرورة نشرها في اوساط الطلبة والجالية، خاصة ما يتعلق بالاجراءات الصحية  والحركة والتنقل.

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