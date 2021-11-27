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تواصل تطلق مغناة "أحلامنا" بمشاركة أطفال من ست دول عربية

تواصل تطلق مغناة "أحلامنا" بمشاركة أطفال من ست دول عربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن القائمون على مبادرة "تواصَل"، اليوم السبت ، عن اكتمال مشروع مغناة "أحلامنا"، التي يشارك فيها أطفال من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا والمغرب ومصر.

وقالت رئيسة جمعية تواصل ومؤسسة المبادرة، الدكتورة ريما ملحم، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الجمعية اليوم: "إن مغناة "أحلامنا" هي من كلمات الشاعر رامي يوسف، وألحان وتوزيع الموسيقار اللبناني طوني سابا، وإخراج جابر القيسي من الأردن، وإشراف عام للدكتور جمال الحجار والدكتورة ريما ملحم".

وبينت ملحم أن المغناة جاءت لتؤكد رسالة الثقافة والفكر الملتزم الذي يرتقي بالذائقة ويعمل على تحفيز الأجيال الجديدة على الوحدة والأمل والعمل، وتحدي الصعوبات مهما كبرت، إضافة إلى صناعة الفرح وتحقيق الأحلام بتكاتف الجهود والإصرار والتحلي بالعلم والأخلاق الرفيعة.

وأعربت عن شكرها لجميع من ساهم في إنجاح مشروع مغناة أحلامنا، مبينة أنه يشارك في المشروع 37 طفلا من 6 دول عربية، واشتملت على مناطق تواجد الأطفال في الأردن؛ قرية المشرفة في محافظة المفرق ومدينة السلط ومخيم البقعة، وفي فلسطين قرية رفات في الضفة الغربية ودير البلح وخان يونس في قطاع غزة، وفي لبنان مدن بيروت وصيدا، بالإضافة إلى أطفال سوريين مقيمين في لبنان، وأطفال من المغرب ومصر.

وأوضحت أنه تم تنفيذ التصوير في 10 مناطق، بمشاركة 7 فرق تصوير، فيما أشرف 12 منسقا ومشرفا على تدريب الأطفال في مناطق تواجدهم خلال العام الماضي في فترة الإغلاقات والحظر، وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد.

وقالت في المؤتمر الصحفي، الذي حضره عدد من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام، إنه سيتم الاحتفال بإطلاق المغناة يوم السبت 27/11/2021  في عمان.

وجرى خلال المؤتمر، عبر منصات التواصل عن بعد، حوار مع الأطفال والمشرفين في صيدا بلبنان وقطاع غزة والمغرب وفرنسا، عبروا عن اعتزازهم بهذه التجربة التي تجمعهم من أجل انتمائهم العربي رغم كل ما تعيشه بعض أقطار الوطن العربي من ظروف صعبة.

و يشار إلى أن "تواصل" مؤسسة إقليمية تعمل في كل من الأردن ولبنان وفلسطين منذ عام 2012 وتعنى بالتمكين الثقافي والمعرفي والمهني لفئات الشباب والنساء والأطفال في القرى والبادية والمخيمات وأطراف المدن حيث تستدعي الاهتمام.

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