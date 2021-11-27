هولندا ترصد 61 إصابة بـ(كورونا) على متن رحلتين من جنوب أفريقيا





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية في هولندا عن رصدها 61 إصابة بفيروس (كورونا) بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب أفريقيا، أمس الجمعة.وأضافت أنها بدأت، اليوم السبت، إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالسلالة أوميكرون التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة، وفق إذاعة (مونتو كارلو).ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين يوم الجمعة، ثم خضغوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة.وأعلنت وزارة الصحة الهولندية في وقت مبكر اليوم أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافراً بفيروس (كورونا)، وعلى إثر ذلك أوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الأفريقية.وقرر وزير الصحة هوجو دي يونج إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.