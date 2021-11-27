دولي

هولندا ترصد 61 إصابة بـ(كورونا) على متن رحلتين من جنوب أفريقيا

هولندا ترصد 61 إصابة بـ(كورونا) على متن رحلتين من جنوب أفريقيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في هولندا عن رصدها 61 إصابة بفيروس (كورونا) بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب أفريقيا، أمس الجمعة.

وأضافت أنها بدأت، اليوم السبت، إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالسلالة أوميكرون التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة، وفق إذاعة (مونتو كارلو).

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين يوم الجمعة، ثم خضغوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الهولندية في وقت مبكر اليوم أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافراً بفيروس (كورونا)، وعلى إثر ذلك أوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الأفريقية.

وقرر وزير الصحة هوجو دي يونج إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.

أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية تقارن بين متحور (أوميكرون) والفيروس الصيني الأصلي

صحيفة إسرائيلية تقارن بين متحور (أوميكرون) والفيروس الصيني الأصلي

الولايات المتحدة تدعو أطراف الصراع في إثيوبيا للتفاوض

الولايات المتحدة تدعو أطراف الصراع في إثيوبيا للتفاوض

الصحة بجنوب أفريقيا: لا دليل على خطورة المحتور الجديد وردود الفعل غير مبررة

الصحة بجنوب أفريقيا: لا دليل على خطورة المحتور الجديد وردود الفعل غير مبررة

بايدن يدعو دول التجارة العالمية لهذا الإجراء لصد متحور (أوميكرون)

بايدن يدعو دول التجارة العالمية لهذا الإجراء لصد متحور (أوميكرون)

أستراليا: فرض حجراً صحياً على القادمين من تسع دول إفريقية

أستراليا: فرض حجراً صحياً على القادمين من تسع دول إفريقية

توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بسبب إيران

توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بسبب إيران

شركة موديرنا تعتزم تطوير لقاح لمواجهة متحور (كورونا) الجديد &#34;أوميكرون&#34;

شركة موديرنا تعتزم تطوير لقاح لمواجهة متحور (كورونا) الجديد "أوميكرون"

ألمانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

ألمانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

سلامة: قرار إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مطار القدس سُيهجر مئات العائلات

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

الخضور: مؤتمر وزراء التعليم العرب أوصى بدعم وإسناد التعليم في فلسطين وخاصة بالقدس

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

صيام: قرارات الاحتلال في القدس خطيرة وهدفها استكمال السيطرة على المدينة

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

أبو سنينة: الهجمة الاستيطانية في الخليل تضع المدينة على صفيح ساخن

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

منتدى الإعلاميين يدين الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين

الاحتلال يستدعي شاباً من سلوان ويمدد اعتقال آخر

الاحتلال يستدعي شاباً من سلوان ويمدد اعتقال آخر

المرور بغزة: وفاة فتى متأثراً بجراحه إثر حادث سير الخميس الماضي

المرور بغزة: وفاة فتى متأثراً بجراحه إثر حادث سير الخميس الماضي

نادي الأسير: الأسرى في عدة سجون يفرضون ويقاطعون نقل الأسرى عبر عربة &#34;البوسطة&#34;

نادي الأسير: الأسرى في عدة سجون يفرضون ويقاطعون نقل الأسرى عبر عربة "البوسطة"

منوعات

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

محمد هنيدي ينعى والد زوجته بكلمات مؤثرة

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

شاهد: فيفي عبده تتألق وتخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

آخر تطورات خالد الصاوي الصحية وتأثر الجميع بما قاله

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

على السجادة الحمراء.. أحمد الفيشاوي يقبل زوجته أمام الكاميرات

شاهد: كريم عبد العزيز يصدم الجمهور بتغير شكله

شاهد: كريم عبد العزيز يصدم الجمهور بتغير شكله

أحدث ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أحدث ظهور لدنيا سمير غانم بعد وفاة والديها

أوّل أغنية لبنانية تتخطّى 300 مليون مشاهدة على (يوتيوب)

أوّل أغنية لبنانية تتخطّى 300 مليون مشاهدة على (يوتيوب)

شاهد: شمس الكويتية ترقص وتوجه رسالة &#34;كشفتكم يا كلاب&#34;

شاهد: شمس الكويتية ترقص وتوجه رسالة "كشفتكم يا كلاب"

زوجة محمد الشرنوبي توضح حقيقة إصابته في حادث سير

زوجة محمد الشرنوبي توضح حقيقة إصابته في حادث سير

ما هي حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق؟

ما هي حقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق؟

عربي

شرطة دبي تفوز بلقب &#34;بطل البيانات الذكية&#34; لعام 2021

شرطة دبي تفوز بلقب "بطل البيانات الذكية" لعام 2021

الإمارات: تطعيم جميع المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

الإمارات: تطعيم جميع المواطنين بالجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

مصر: منع المواطنين غير الملقحين ضد (كورونا) من دخول المؤسسات الحكومية

مصر: منع المواطنين غير الملقحين ضد (كورونا) من دخول المؤسسات الحكومية

الجزائر: افتتاح مكاتب التصويت أمام الناخبين للانتخابات المحلية المبكرة

الجزائر: افتتاح مكاتب التصويت أمام الناخبين للانتخابات المحلية المبكرة