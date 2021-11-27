الاحتلال يفرج عن خمسة صيادين اعتقلهم من بحر غزة صباح اليوم

رام الله - دنيا الوطنأفرج الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن الصيادين الخمسة الذين اعتقلهم من بحر جنوب قطاع غزة في وقت سابق من صباح اليوم.وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اثنين من الصيادين على متن قارب صيد فلسطيني في بحر جنوب قطاع غزة، يعود ملكيته لعائلة الهسي بعدما فتحت خراطيم المياه تجاه القارب.ومن جهتها ،أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصيادين محمد نهاد الهسي، وأحمد رشاد الهسي، فيما احتجزت أربعة آخرين لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهم.