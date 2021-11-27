القدس: 25 مستوطنا يؤدون طقوسا تلمودية عند باب الأسباط

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات المستوطنين، اليوم السبت، صلوات تلمودية بساحة الإمام الغزالي أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.وأفاد شهود عيان، بأن نحو 25 مستوطنا تجمعوا في ساحة الغزالي، وقاموا باستفزاز الأهالي، وأدوا طقوسا تلمودية أمام باب الأسباط، فيما رد المصلون عليهم بالتكبيرات من داخل الأقصى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يشار إلى أن لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلية، أوصت الخميس الماضي، بإدراج المسجد الأقصى، كجزء من الجولات الإجبارية في المدارس.